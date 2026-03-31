Брянская компания реконструирует курский реабилитационный центр за 788 млн

Брянское ООО «Стройдело» Михаила Кабанова получило контракт на реконструкцию «Курского медико-социального реабилитационного центра имени Феодосия Печерского» в Курске. Компания обошла одного участника аукциона, снизив начальную цену контракта с 834,5 млн руб. до 788,6 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Второй участник аукциона, имя которого не называется, предлагал выполнить работы за 792,8 млн руб.

Исполнить обязательства необходимо до октября 2027 года. Подрядчику предстоит отремонтировать здание медицинского корпуса, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

По данным Rusprofile, ООО «Стройдело» было зарегистрировано в Брянске в сентябре 2007 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Михаил Кабанов. Через ООО «Стройдело» ему принадлежит 35% в брянском же ООО «Стройэлектромонтаж» (электромонтажные работы). Еще 65% у Олега (Михайловича) Кабанова. 2024 год «Стройдело» завершило с выручкой 1,8 млрд руб. и чистой прибылью 10 млн руб. С июля 2009 года компания выиграла 792 госконтракта на 17 млрд руб. в сумме. В отношении нее нет активных исполнительных производств.

В середине марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКН «Здание роддома №1» в Курске продолжит ремонтировать местное ООО «Стройреконструкция» Артема и Глеба Калуцких за 177,5 млн руб.

Алина Морозова