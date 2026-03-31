Дагестан приостановил водозабор из канала из-за мутной воды после потопа

Минстрой Дагестана прекратил водозабор из канала Октябрьской революции (КОР) 31 марта 2026 года, сообщили в ведомстве.

Причина — повышенная мутность исходной воды, вызванная сильным загрязнением после недавнего наводнения. Ведомство ведет круглосуточный мониторинг показателей и возобновит забор только после стабилизации качества в соответствии с санитарными нормами.

Наводнение обрушилось на регион 27–29 марта из-за рекордных ливней и таяния снега. Вода разлилась по рекам Тарнаирка и Черкес-Озень, размыла берега и смыла мусор в КОР — ключевой источник водоснабжения Махачкалы, Каспийска и Приморского микрорайона. Руководитель Хушетских очистных сооружений Арсен Раджабгаджиев закрыл шлюзы, чтобы грязный поток не повредил оборудование; насосы простаивают уже третьи сутки, а уровень в озере-накопителе упал критически. Это оставило без стабильной воды до 100 тыс. жителей Махачкалы и 20 тыс. в Приморском районе; вся столица питается из резервуаров водохранилищ.

Стихия нанесла серьезный ущерб: затопило 235 домов и 550 участков по состоянию на 30 марта, эвакуировали свыше 3,3 тыс. человек. Спасатели привлекли 45 единиц техники и 60 специалистов для откачки в Махачкале на улицах вроде Хаджи Булача; 52 бригады и 48 машин чинят водоснабжение по республике. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить лабораторный контроль: Роспотребнадзор отбирает пробы, усилил хлорирование и обеспечил запасы реагентов. Вода из кранов течет коричневой, ее пить опасно — рекомендуют кипятить или брать бутилированную.

Власти опровергли слухи о размыве кладбища и Хушетской плотины, подчеркнув: мутность возникла исключительно из-за погоды, а не техногенной аварии. Проблемы с КОР не новы — более 70% дагестанских водозаборов из поверхностных источников не соответствуют нормам, 42% лишены очистных сооружений, а в пробах находили холеру и гепатит. В Карабудахкентском районе 94,7% проб не проходят бактериальный контроль, что грозит вспышками инфекций. Наводнение усугубило хронические беды: изношенные сети и отсутствие зон санитарной охраны.

Минстрой обещает скорое решение, но без чистой воды в КОР город рискует столкнуться с дефицитом воды. Сергей Меликов переходит к оценке ущерба и помощи жителям, обещая новые подходы к инфраструктуре. Жители ждут: подача самотеком держится на исходе, а погода пока не улучшилась.

Станислав Маслаков