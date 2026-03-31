Экс-мэра Среднеуральска Зашляпина оштрафовали на 190 млн руб. за покушение на дачу взятки
Екатеринбургский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина на 190 млн руб., а экс-сотрудника ФСБ Артема Шунайлова приговорил к шести годам колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал».
Фото: Артем Путилов
Экс-чиновник признан виновным по ч.3 ст.30, ст.291 (покушение на взяточничество), а бывший силовик по ч.3 ст.30, ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Согласно обвинению, в 2021 году бывший мэр передал взяткой 6 млн руб. Видади Мустафаеву, предназначенных для сотрудника ФСБ Артема Шунайлова. За это вознаграждение он обещал оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении сотрудников администрации города уголовное дело, и «минимизировать возможные последствия». Но деньги якобы остались у Видади Мустафаева.
Сам Видади Мустафаев сейчас арестован по другому уголовному делу.