В детском саду в Дзержинском районе Перми будут учиться школьники

Детский сад «Мамонтенок» в ЖК «Камаполис» по адресу: ул. Дзержинского, 29в, начнет работу с 1 сентября текущего года. Как рассказал на пресс-конференции руководитель проекта Андрей Небогатиков, часть помещений в здании будет переустроена для обучения 1–4-х классов школы №44. Школьники будут учиться в две смены.

Детский сад «Мамонтенок» — первый социальный объект в Пермском крае, построенный в рамках механизма КРТ. Он рассчитан на 320 детей.

В 2030 году девелопером «Железно» рядом с ЖК «Камаполис» планируется также строительство школы на 1,1 тыс. учащихся. Всего в рамках проекта «Камаполис» на площади 11 га компания возводит 135 тыс. кв. м жилья, 19,2 тыс. кв. м коммерческих помещений. Первый дом площадью 13 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию прошлым летом.