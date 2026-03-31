Жительницу Нефтекамска обвиняют в мошенничестве с договором на покупку жилья

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело 35-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая предложила своей подруге за 2 млн руб. купить двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме на Комсомольском проспекте в Нефтекамске, тогда как застройщик установил цену более чем в 7 млн руб.

Потерпевшая передала обвиняемой более 700 тыс. руб. Заподозрив обман, она обратилась в офис застройщика, где узнала, что договор долевого участия с ней не заключали.

Майя Иванова