Оборот розницы в Прикамье вырос за год на 1,2%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-феврале 2026 года сложился в сумме 143,4 млрд руб., что составляет 101,2% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 8,8 млрд руб. Это в сопоставимых ценах соответствует уровню прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 марта 2026 года составил 54,9 млрд руб., что соответствует 40 дням торговли.