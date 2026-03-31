Самыми дефицитными профессиями на Ставрополье оказались врачи и слесари

Краевой кадровый центр «Работа России» проанализировал рынок труда Ставрополья и опубликовал топ-10 самых востребованных профессий. На платформе trudvsem.ru в регионе разместили 11 тыс. вакансий с оплатой от 23 тыс. до 350 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсоц СК Фото: минсоц СК

Врачи лидируют с более чем 750 предложениями, столько же вакансий имеется на слесарей, инженеров требуется свыше 400. Работодатели активно ищут водителей грузовиков и погрузчиков — 700 мест, учителей — 350, средний медперсонал с медсестрами свыше 300 и фельдшерами 70.

Директор центра Виктория Полюбина подчеркивает, что край особенно нуждается в кадрах для ключевых отраслей экономики. Медицина занимает 18% всех вакансий, промышленность и производство — 15%, ЖКХ с обслуживанием — 12%, образование — 11%, сельское хозяйство — 7%. Спрос на рабочие специальности растет, работодатели предлагают зарплаты выше регионального среднего — инженеры-конструкторы получают до 130 тыс. рублей, электромонтеры — до 90 тыс., слесари — около 75 тыс. В промышленности дефицит превышает 1,5 тыс. специалистов, в агросекторе — столько же агрономов, зоотехников, ветеринаров и механизаторов с оплатой до 120 тыс. рублей, здравоохранение требует 1,2 тыс. врачей до 200 тыс. руб.

Виктория Полюбина связывает кадровый голод со старением рабочих: средний возраст сотрудников на предприятиях — 42 года против 39 пять лет назад. Молодежь избегает заводов и полей, предпочитая офисные специальности, что приводит к потерям для бюджета. Центр борется с этим через нацпроект «Кадры»: с 6–7 класса школьники проходят профтуры на производствах, знакомятся с колледжами, пробуют стажировки и заключают целевые договоры с доплатой к стипендии и гарантированной работой. В 2025 году провели 147 ярмарок вакансий: 750 работодателей предложили 30 тыс. мест, посетили 21 тыс. соискателей, 10% устроились сразу — в основном врачи, учителя, механики и инженеры.

На 30 марта 2026 года в Ставрополе открыты вакансии воспитателей от 32 тыс. рублей, медтехнологов — 45 тыс., водителей-экспедиторов — 45–50 тыс., продавцов-кассиров — 52,5 тыс. В выпуске колледжей ждут 3700 позиций для новичков без опыта: медсестры, водители, электрики, швеи, повара с бонусами вроде питания и транспорта. Переобучение доступно всем: в 2025 году прошли 1,5 тыс. человек по 50 программам, 99% трудоустроились.

Станислав Маслаков