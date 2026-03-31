В Бодайбо вновь произошла крупная коммунальная авария

Коммунальная авария произошла в Бодайбо Иркутской области. В городе отключено холодное водоснабжение. Кроме того, остановлена работа котельной ЦОК №1, в связи с чем отключена подача горячей воды и отопление, сообщает горадминистрация.

«В настоящий момент ведутся работы по поиску места утечки. Продолжительность аварийных работ уточняется»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», 16 марта в Бодайбо был снят режим ЧС регионального характера, введенный 6 февраля после крупной коммунальной аварии, оставившей без тепла и водоснабжения около 200 домов с более чем 1,6 тыс. жителей. На региональном уровне продолжил действовать режим повышенной готовности, при этом в самом городе режим ЧС муниципального уровня был установлен до окончания всех восстановительных работ. Предыдущая коммунальная авария в Бодайбо случилась 30 января.

Александра Стрелкова