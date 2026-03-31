В Ульяновской области прокуратура проверяет обстоятельства прорыва дамбы

Инзенская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением жилых домов в селе Труслейка из-за прорыва дамбы частного пруда.

Как отмечает прокуратура, причиной произошедшего явился подмыв дамбы частного пруда, расположенного в границах земель Инзенского района. Межрайонной прокуратурой организована мобильная приемная, устанавливаются обстоятельства произошедшего, дается оценка действиям органов власти и собственника гидротехнического сооружения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и защите прав граждан, осуществляется координация соответствующих мероприятий. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,— поясняют в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Волга», в понедельник в 16:40 администрация Инзенского района сообщила о прорыве дамбы частного пруда у села Труслейка и угрозе подтопления частных домов, расположенных также и в Инзе, вдоль реки Сюксюм. Власти отмечают, что под угрозой затопления находятся улицы Набережная, Юрия Смирнова, Карабанова, Садовая, Зеленая, пер. Шоссейный. Жителям было рекомендовано в случае возникновения опасности отключить газ, электричество и воду, закрыть окна и двери, выпустить из помещений животных и подготовиться к эвакуации.

По данным администрации, на месте прорыва дамбы работают представители МЧС, ДПС и дорожных служб, дорожные службы провели отсыпку обочин, укрепив проходящую в районе села дорогу регионального значения.

Поздно вечером в понедельник советник главы администрации Инзенского района Владислав Манютин сообщил в официальном Telegram-канале, что на проходящей через село реке Труслейке (на которой и была установлена плотина) «вода начала спадать и уходить в трубу», но повышенные объемы воды теперь идут дальше по реке Юловке в проходящую через город Инзу реку Сюксюм. По словам советника, по состоянию на 20:25 понедельника до критического уровня оставалось еще 90 сантиметров.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в понедельник вечером сообщил в своем канале MAX, что заслушал главу Инзенского района о ситуации с прорывом дамбы и «поручил подключить соцзащиту, при необходимости оказать помощь жителям домовладений».

Во вторник сообщений о превышении критического уровня воды реки Сюксюм не было.

Андрей Васильев, Ульяновск