«Самый опасный сценарий — это деградация»

Количество кибератак на цифровую инфраструктуру Кубани, находящуюся в ведении органов власти, в 2025 году выросло в 1,5 раза. Участились цифровые вторжения и в сфере бизнеса. По словам экспертов, хакеры начали действовать более дерзко и жестоко. Так, по данным на 2024 год, на первом месте по числу кибератак в регионе находились финансовый сектор (28%), застройщики (24%), прочие производственные компании (14%), а также транспортная сфера (9%). Такие атаки приводят к серьезным сбоям в работе ИТ-инфраструктуры. При этом компании по-прежнему оценивают сбои в работе интернета как локальные технические инциденты, а не как источник прямых финансовых потерь. Как бизнес теряет деньги, не фиксируя этого в отчетности, рассказал ИТ-директор международного ритейлера, отвечающий за инфраструктуру в нескольких странах, Евгений Жиделев.

Фото: «Ъ-Кубань»

— Вы управляете ИТ-инфраструктурой сразу в нескольких странах. Насколько корректно сегодня говорить, что бизнес фактически зависит от IТ?

— Это уже не зависимость, а прямая интеграция. В нашей зоне ответственности — инфраструктура для производственных и розничных операций: это дата-центры, сети, серверы, системы для складов, продаж, логистики. И на практике это означает, что без ИТ не происходит ни одной ключевой операции.

Например, в ритейле продажа — это не просто касса. Это цепочка: складская система, учет, проверка остатков, ценообразование, платежный шлюз. Если на любом этапе возникает проблема, операция либо замедляется, либо не происходит вовсе. Поэтому корректнее говорить, что сегодня ИТ — это не поддержка бизнеса, а его операционная среда.

— При этом компании, в том числе региональные, недооценивают стоимость сбоев. Почему?

— Потому что они пытаются считать их линейно. Самый распространенный подход: «не работает сайт — потеряли X рублей». Но в реальности потери гораздо сложнее и часто неочевидны.

Приведу пример из практики. В одном из проектов возникала задержка при работе с платежным сервисом — на уровне нескольких десятков секунд. Проблема проявлялась не постоянно, поэтому долго не воспринималась как критичная. Разбирательство заняло время, потому что изначально искали причину в самом платежном сервисе. В итоге выяснилось, что проблема была в служебной системе валидации данных, то есть вообще в другом контуре. Все это время система формально работала, но медленнее. Клиенты ждали, часть операций не завершалась, бизнес терял деньги, но это не фиксировалось как прямой убыток.

— Вы говорите, что самые опасные сбои — это не аварии. Что вы имеете в виду?

— Самый опасный сценарий — это деградация. Когда система не падает, а начинает работать чуть хуже. Это может быть замедление интерфейса, увеличение времени обработки операций, нестабильная работа отдельных функций. На уровне одного пользователя это почти незаметно. Но если у вас, например, 100 сотрудников и каждый теряет 10–15% времени на операции, это уже серьезное снижение эффективности.

Из практики: такие вещи могут длиться месяцами. Люди адаптируются, начинают использовать обходные решения — Excel, ручной ввод. В итоге бизнес продолжает работать, но уже в менее эффективной модели. И это самые «дорогие» потери — потому что они накопительные и почти никогда не считаются.

— Насколько часто в крупных системах возникают каскадные сбои?

— Практически все серьезные инциденты — это каскадные сценарии. Очень редко бывает так, что «сломалось что-то одно — и все остановилось». Чаще это цепочка событий. Например: сбой в одном сервисе — переход на ручные операции — рост нагрузки — ошибки — новые сбои. Каждое звено по отдельности не критично. Но в совокупности это приводит к серьезным последствиям.

— Отдельная проблема — «забытые» системы. Насколько это распространено?

— Это абсолютно типичная история. В любой крупной компании есть системы, которым 8–10 лет и больше. Они «как-то работают», выполняют важные функции, но: документации нет, архитектуру понимает ограниченное число людей, поддержка ведется по остаточному принципу. Пока все стабильно, о них не вспоминают. Но при сбое возникает ситуация, когда восстановление занимает не часы, а дни. Я видел случаи, когда критичные процессы зависели от решений уровня «макрос в Excel» или старых сервисов, которые уже невозможно развернуть в стандартной среде. И это не исключение, а достаточно распространенная практика.

— Почему компании продолжают игнорировать косвенные потери?

— Потому что между ИТ и бизнесом часто нет прямой связки. IT рассматривается как сервисная функция, а не как часть бизнес-модели. В результате нет оценки влияния IT на выручку, не учитывается снижение эффективности, игнорируются риски для клиентского опыта. Плюс есть еще один фактор — редкие события. Если проблема не происходила раньше, ее считают маловероятной. Но именно такие сценарии в итоге оказываются самыми дорогими.

— Если говорить о вашем опыте: где сегодня главный риск для бизнеса?

— В иллюзии стабильности. Когда кажется, что «всё работает». На практике это часто означает, что система работает с отклонениями, которые просто не фиксируются. И бизнес начинает терять деньги не в момент аварии, а в повседневной работе — постепенно, незаметно. Поэтому ключевая задача не только реагировать на инциденты, но и постоянно проверять, как система работает в нормальном режиме. Потому что в современной экономике «почти нормально» — это уже проблема.

Сергей Емельянов