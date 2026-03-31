В Дагестане подтопленными остаются 811 жилых домов, 1043 приусадебных участка и 55 участков дорог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Из-за сильных ливней ущерб получили шесть населенных пунктов в четырех муниципалитетах республики. В освобожденных от воды районах уже работают комиссии по оценке ущерба. Спасатели наблюдают за ситуацией, в том числе при помощи БПЛА, откачивают воду и расчищают территории. Пострадавшим также оказывают психологическую помощь.

Мария Хоперская