Экс-директора саратовского «Облводоресурса» обвиняют в растрате 3 млн руб. и мошенничестве

В Саратове бывшего директора ГУП «Облводоресурс» обвиняют в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия продолжаются, сообщили в региональном СУ СКР.

В Саратове экс-директора "Облводоресурса" обвиняют в растрате и мошенничестве

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, с марта 2020-го по февраль 2021 года фигурант, будучи начальником предприятия, указал подчиненным на необходимость заключить договор с аффилированной фирмой на закупку расходных материалов. Фактически поставок не было, но 3 млн руб. за материалы были перечислены на счет коммерческой организации. Обвиняемый распорядился средствами по своему усмотрению.

С июня 2020-го по июль 2021 года экс-директор «Облводоресурса» трудоустроил в ГУП своего знакомого. Последний на работу не ходил, но его зарплату в размере 300 тыс. руб. присвоил себе фигурант уголовного дела. Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Саратовской области.

По данным из открытых источников, в период с мая 2018 по декабрь 2022 года генеральным директором ГУП СО «Облводоресурс» был Руслан Губанов.

Марина Окорокова