Сезон фонтанов начинается в Анапе

Фонтаны в Анапе запустят в штатном режиме с 1 апреля, об этом сообщила глава города Светлана Маслова. В настоящее время коммунальные службы проводят пуско-наладочные работы и настраивают системы.

Фото: Николай Сорокин

На этой неделе начнут работать фонтаны на площади Советов, в сквере Гудовича, Ореховой роще, на центральной набережной Анапы, на Театральной площади и бульваре Евскина. Светомузыкальный фонтан в Крещенском парке Анапы запустят 16 апреля, а фонтан рядом с ККЗ «Победа» откроют в мае.

Светлана Маслова подчеркнула, что фонтаны на территории Анапы будут работать до наступления осенних холодов.

