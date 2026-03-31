Белый дом намекнул арабским союзникам на большие издержки в связи с военной операцией в Персидском заливе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля. К этой дате истекает срок очередного американского ультиматума. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ради победы над соседом нефтяные монархии готовы на многое.

Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «новыми и более разумными» властями Исламской Республики и уже есть прогресс. Однако если положительного результата в итоге не будет, последствия для страны в буквальном смысле окажутся плачевными. Как выразился глава Белого дома, США намерены «завершить свое прекрасное пребывание» в Иране, уничтожив все электростанции, нефтяные объекты, остров Харк и, возможно, опреснительные установки. Другими словами, красиво хлопнуть дверью. Собственно, главное условие остается неизменным — Тегеран должен немедленно разблокировать Ормузский пролив.

Далее выступил Марко Рубио, который теперь курирует переговорный трек. Госсекретарь подтвердил, что консультации действительно идут, но с кем именно, он сказать не может по понятным причинам. Операция тем не менее идет по графику, и завершить ее планируется в течение нескольких недель, а не месяцев. Однако и он вслед за шефом ужесточил риторику. Эти самые переговорщики со стороны Ирана должны подтвердить, что они действительно разумные. В противном случае придется действовать жестко.

Между тем внешне ситуация развивается с точностью до наоборот. Даже намека на компромисс не заметно. Официальный Тегеран продолжает грозить и также ужесточает условия. Ормузский пролив он всерьез собирается сделать платным, что, ко всему прочему, создает опасный прецедент. Многие страны контролируют те или иные водные пути. Если каждая из них начнет взимать сборы, это рэкет в мировом масштабе.

Выводы в связи со всем сказанным можно сделать следующие: главная задача США на сегодня — это разблокировка Ормузского пролива.

К слову, накануне Тегеран погружался в полную темноту. Это можно считать предупреждением. Очередной ультиматум Трампа истекает 6 апреля. СМИ рассуждают о вариантах наземной операции, которая видится неизбежной. Там есть разные сценарии, в том числе и абсолютно невероятные.

Есть смысл напомнить, что именно в апреле 46 лет назад президент Джимми Картер пытался освободить американских заложников в Иране. Операция «Железный коготь» закончилась трагически. К слову, тогдашний вице-президент Вэнс был против. Звали его, правда, Сайрус. Нынешний — Джей Ди Вэнс, похоже, тоже не в восторге от военных сценариев. Но к нему, как и к его однофамильцу, видимо, особенно не прислушивались. Для президента Картера ближневосточный поход закончился провалом на выборах. Дональд Трамп не раз давал понять, что не просто знает историю, но и намерен исправлять ошибки предшественников. Так что для него Иран — это как бы дополнительный вызов.

Но вернемся в день сегодняшний: 47-й президент Соединенных Штатов рассчитывает заключить сделку до окончания срока ультиматума. При этом глава Белого дома не будет возражать, если арабские союзники компенсируют Америке затраты, что пошли на «строительство» нового Ближнего Востока. Есть вероятность, что они не откажутся — избавление от опасного конкурента дорогого стоит.

Дмитрий Дризе