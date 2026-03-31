В Буинском районе Татарстана на водителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после наезда на сотрудника полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Татарстане водитель сбил полицейского и провез его на капоте, пытаясь скрыться

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ В Татарстане водитель сбил полицейского и провез его на капоте, пытаясь скрыться

По данным МВД, ночью экипаж Госавтоинспекции остановил автомобиль без номеров. Во время проверки водитель наехал на инспектора и попытался скрыться с полицейским на капоте автомобиля.

Сотрудник полиции, находясь на капоте, разбил лобовое стекло автомобиля, после чего водитель остановился.

Задержанным оказался 19-летний житель региона. По сообщению МВД, водитель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. Водительских прав у него не было.

Автомобиль поместили на спецстоянку.

Анна Кайдалова