В Татарстане водитель сбил полицейского и провез его на капоте, пытаясь скрыться
В Буинском районе Татарстана на водителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после наезда на сотрудника полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
По данным МВД, ночью экипаж Госавтоинспекции остановил автомобиль без номеров. Во время проверки водитель наехал на инспектора и попытался скрыться с полицейским на капоте автомобиля.
Сотрудник полиции, находясь на капоте, разбил лобовое стекло автомобиля, после чего водитель остановился.
Задержанным оказался 19-летний житель региона. По сообщению МВД, водитель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. Водительских прав у него не было.
Автомобиль поместили на спецстоянку.