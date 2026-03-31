В Ярославской области стартовал набор в первые классы

В Ярославской области в большинстве образовательных комплексов 31 марта началась приемная кампания. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

В этом году в первые классы планируют принять 13 тыс. человек. Мест, по словам главы министерства Ирины Лободы, в образовательных учреждениях достаточно.

Традиционно прием проходит в два этапа. На первом, который продлится до 30 июня, принимаются заявления детей, проживающих на закрепленных территориях или имеющих льготы. На втором, который пройдет с 6 июля по 5 сентября, подать документы могут все желающие при наличии свободных мест.

«Подать документы можно несколькими способами: лично в школу, направить почтой или через "Госуслуги"»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова