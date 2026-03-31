Южный Урал попал в топ-3 регионов по размеру дефицита бюджета 2025 года

Дефицит бюджета Челябинской области на 2025 год составил 73,1 млрд руб. Регион занял третье место среди субъектов страны по размеру дефицита, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

По итогам прошлого года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 1,5 трлн руб. Наибольший дефицит отмечается в Москве (236,6 млрд руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (90,3 млрд руб.), Челябинской (73,1 млрд руб.), Тюменской областях (71,7 млрд руб.), а также Ханты-Мансийском автономном округе (69 млрд руб.).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале министерство финансов Челябинской области и ПАО «Сбербанк» заключили восемь контрактов на открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая, четыре — по 500 млн руб. каждая. В конце прошлого года ведомство заключило 44 контракта на открытие кредитных линий общим объемом почти 54 млрд руб. на частичное покрытие дефицита бюджета Челябинской области. В том числе 34 договора подписано с ПАО «Сбербанк», девять — АО «Т-банк», один — АО «АКБ „Новикомбанк“».

Виталина Ярховска