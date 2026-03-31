Прокуратура требует взыскать 101 млн руб. с экс-чиновницы минстроя в Ессентуках

В Ессентуках прокуратура требует взыскать с чиновницы более 100 млн руб. неподтвержденного дохода. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

По данным правоохранителей, старший государственный инспектор строительного надзора министерства строительства и архитектуры региона за 19 лет госслужбы приобрела имущество на сумму свыше 101 млн руб. При этом законность происхождения активов чиновник подтвердить не смогла.

Иск о взыскании имущества в пользу государства направили в суд. Кроме того, инспектор министерства стала фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, в крупном размере).

По версии следствия, с 2022 по 2025 годы обвиняемая получила взятку в 460 тыс. руб. за беспрепятственное и быстрое прохождение проверок каждого этапа строительства многоквартирных домов в Ессентуках. Правоохранителям также известно, что чиновница получила взятки по 60 тыс. рублей за аналогичные действия по иным объектам строительства.

Уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд.

Константин Соловьев