Дело директора компании из Кировской области о долге в 22 млн направили в суд

В Кировской области направили в суд уголовное дело в отношении директора компании о неисполнении судебных решений на сумму свыше 22 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, работающей в сфере добычи песка в Верхнекамском районе 59-летняя глава двух коммерческих организаций задолжала контрагентам. Кроме того, у нее накопился долг по арендным платежам и коммунальным услугам. Впоследствии органы местного самоуправления, муниципальные организации и региональное министерство лесного хозяйства взыскали долги через суд.

Следствие считает, что в 2023–2025 годах, несмотря на наличие средств, руководитель уклонялась от исполнения вступивших в силу судебных решений. Ей вменяется ч. 2 ст. 315 УК РФ.

Анна Кайдалова