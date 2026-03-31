Пулково вернулся к штатному режиму работы после ночной атаки беспилотников

В ночь на вторник, 31 марта, в петербургском аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и отправку рейсов из-за атаки беспилотников. К утру воздушная гавань полностью восстановила работу.

Ограничения начали действовать вечером 30 марта: с 22:39 аэропорт обслуживал рейсы только по согласованию с профильными ведомствами. Причина – временное закрытие части воздушного пространства. Пассажиров заранее предупредили о возможных изменениях в расписании.

В 22:55 в Пулково полностью ограничили прием и выпуск самолетов. Эти меры действовали до 07:16 утра 31 марта. Затем их отменили, пишет ТАСС.

В 07:23 аэропорт вернулся к штатному режиму. Из-за ограничений более 40 рейсов задержались более чем на два часа, еще 25 вылетов отменили.