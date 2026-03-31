На Алтае адвокату дали условный срок и отстранили от практики за обман клиента

Железнодорожный районный суд Барнаула (Алтайский край) вынес приговор адвокату по делу о мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре региона, юристу назначили три года условно, штраф в размере 500 тыс. руб. и лишили права заниматься адвокатской практикой сроком на три года.

По материалам краевого управления Следственного комитета, адвокат получил от супруги своего подзащитного 500 тыс. руб. Деньги якобы являлись первой частью взятки в размере 2,5 млн руб. и предназначались должностным лицам правоохранительных органов за изменение доверителю меры пресечения и принятие положительных процессуальных решений. На самом деле, уверено следствие, адвокат не намеревался передавать кому-либо взятку, а деньги намеревался присвоить. После передачи 500 тыс. руб. юриста задержали с поличным оперативники УФСБ по Алтайскому краю.

В отношении адвоката завели уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

