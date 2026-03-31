В Новороссийске пройдут учебные стрельбы 31 марта

Военно-морская база Новороссийска проведет тренировочные мероприятия со стрельбами 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения с применением стрельб будут проходить в акватории порта с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В этот период НВМБ отработает практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, ограничения накладываются на подводные работы и водолазные спуски.

