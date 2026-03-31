Свердловчане за год произвели безналичную оплату более чем на 37 трлн рублей

Жители Свердловской области совершили более 1,1 млрд транзакций некарточными безналичными способами оплаты в 2025 году — это на 27% больше относительно предыдущего года, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Объем проведенных операций превысил 37 трлн руб. (+8%).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего некарточных операций пришлось на интернет-банкинг — в 2025 году количество таких транзакций выросло на треть. Количество транзакций с применением биометрии за год выросло в семь раз — до 9 млн.

По QR-коду стали оплачивать покупки и услуги в два раза чаще — этот объем достиг 147 млн. По словам начальника управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, этот способ выгоден бизнесу благодаря низким комиссиям, он также позволяет сильно экономить на оборудовании. Потребители платят через код, потому что это быстро и не нужно носить с собой карту.

Ирина Пичурина

