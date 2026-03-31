В Ставрополе на установку модуля с томографом в кардиодиспансере выделили 12 млн рублей
На территории клинического кардиологического диспансера в Ставрополе устанавливают модульную конструкцию для компьютерного томографа. Для этих целей выделили 12 млн руб., сообщил глава минздрава Ставропольского края Юрий Литвинов.
«Медицинская отрасль края поступательно развивается, регулярно осваивая новые методы диагностики и лечения. Это было бы невозможным без системного дооснащения медучреждений», — прокомментировал министр.
Работы планируется завершить к концу мая.