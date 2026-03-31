В Ставрополе на установку модуля с томографом в кардиодиспансере выделили 12 млн рублей

На территории клинического кардиологического диспансера в Ставрополе устанавливают модульную конструкцию для компьютерного томографа. Для этих целей выделили 12 млн руб., сообщил глава минздрава Ставропольского края Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Ставропольского края Фото: Минздрав Ставропольского края

«Медицинская отрасль края поступательно развивается, регулярно осваивая новые методы диагностики и лечения. Это было бы невозможным без системного дооснащения медучреждений», — прокомментировал министр.

Работы планируется завершить к концу мая.

Мария Хоперская