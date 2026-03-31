«Ижсталь» оказалась на грани вылета из плей-офф ВХЛ после поражения от «Химика»

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Химику» из Воскресенска со счетом 1:4 в четвертом матче серии 1/8 плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Слишком робко начали, позволили сопернику уйти в отрыв. Две шайбы — это много. Затем игру выровняли, во втором периоде уже было достаточно моментов. Но вратарь выручал соперника. Хромает реализация. Думаю, что третий период был за нашей командой. Нужно было идти вперед, правильно играли. Забили один гол, но на большее не хватило реализации. Считаю, что третий период нужно перенести на следующий матч, и приложить все усилия, что вернуть серию в Ижевск»,— главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч четвертьфинала ВХЛ пройдет в Воскресенске 2 апреля Счет в серии «Ижсталь» против «Химика» — 1:3. В плей-офф команды сталкиваются до того момента, пока один из коллективов не одержит четырех побед. Максимальное количество матчей в серии — семь.

Напомним, «Ижсталь» вышел в плей-офф ВХЛ впервые за последние девять лет. «Сталевары» завершили регулярный сезон 2025/2026 на 13-й строчке рейтинга.