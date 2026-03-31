В марте из Ростовской области отправили более 13 тысяч тонн кормов и кормовых добавок
С 1 по 27 марта 2026 года из Ростовской области экспортировали восемь партий кормов и кормовых добавок. Общий вес товара превысил 13 тыс. тонн. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Основная часть экспортируемой продукции — подсолнечный шрот (13,4 тыс. т), кормовые смеси для сельскохозяйственных птиц (42 т), а также готовые корма для кошек и собак (33 т). В основном товар направляли в Турцию, Абхазию и Азербайджан.
Всего с начала года на территории Ростовской области ведомство проконтролировало 21 партию кормов и кормовых добавок (30,1 тыс. т).