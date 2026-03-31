Власти Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

В Сочи 31 марта пройдут учебные стрельбы в акватории морского порта. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, мероприятия запланированы в период с 08:30 до 23:00.

Проведение учений связано с отработкой действий военных подразделений. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать данную информацию при планировании своего дня. Подчеркивается, что подобные мероприятия носят плановый характер и направлены на обеспечение безопасности.

Учебные стрельбы будут проходить в пределах акватории порта, доступ к отдельным участкам может быть ограничен на время выполнения задач. Дополнительные меры безопасности принимаются соответствующими службами, уточнила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в ряде регионов страны. В частности, в вечерний период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество дронов было зафиксировано над Брянской и Смоленской областями. Также беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Новгородской и Псковской областей.

Власти напоминают, что проведение подобных учений является частью системной работы по повышению уровня готовности и отработке взаимодействия служб.

В регионе также действует запрет на съемку и передачу данных, которые касаются атак дронов, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении критически важных объектов. За несоблюдение этих требований грозит административная ответственность — вплоть до штрафа в 300 тыс. руб. Власти поясняют: соблюдение этих норм нужно для обеспечения общественной безопасности и чтобы не допустить утечки информации, способной нанести вред региону.

Мария Удовик