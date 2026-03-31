На Ставрополье два человека пострадали в столкновении двух автомобилей
В Александровском округе два человека пострадали в ДТП. Авария произошло днем 30 марта на улице Красноармейской села Александровского, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: госвтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 63-летний водитель Kia не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ 2114», которым управлял 34-летний автомобилист.
В результате случившегося пострадали водитель отечественной легковушки и его пассажир. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.