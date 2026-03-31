ПСБ: в воссоединенных регионах России формируется новая финансовая культура

ПСБ совместно с Минфином России и РЭУ им. Г.В. Плеханова провел форум «Финансовая грамотность на новых территориях», который состоялся в Краснодаре на площадке регионального филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Алла Сердюк, начальник управления корпоративных продаж Донецкого филиала ПСБ, представила комплексный подход банка к формированию финансовой культуры в воссоединенных регионах.

Работа ПСБ выстроена одновременно по нескольким направлениям: формирование базовых финансовых навыков у населения, повышение цифровой грамотности и внедрение прикладных решений, которые упрощают доступ к услугам и делают их частью повседневной жизни.

Особый акцент делается на уязвимых и социально значимых категориях граждан — людях старшего поколения, школьниках, студентах. Программы банка ориентированы не только на передачу знаний, но и на формирование практических навыков — от безопасного использования онлайн-сервисов до защиты от мошенничества и уверенного управления личными финансами. Отдельное внимание уделяется созданию устойчивой среды, в которой финансовые инструменты становятся понятными и доступными для всех групп населения.

«Мы выстраиваем системную работу, которая охватывает разные категории граждан и решает прикладные задачи — от базового понимания финансовых инструментов до их безопасного использования в повседневной жизни. В фокусе — не теория, а конкретные навыки: как проводить онлайн-платежи, как защитить свои средства от мошенников, как уверенно пользоваться современными финансовыми сервисами. В Донбассе и Новороссии выстраивается новая финансовая культура, основанная на практическом применении знаний и широком использовании современных финансовых инструментов»,— отметила Алла Сердюк.

ПСБ также провел на форуме финансово-деловую игру «Время денег», где участники получили знания, которые будут полезны в реальной жизни. Кроме того, на тематическом образовательном интенсиве эксперты-практики предоставили начинающим предпринимателям базовую информацию по запуску бизнеса, а в ходе семинара Школы финансиста представители малого и среднего бизнеса получили полезные советы по развитию и масштабированию своего дела.

