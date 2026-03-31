В Черкесске откроют спорткомплекс с лыжероллерными трассами и скалодромом

В Черкесске откроют новый спортивный комплекс. Проект будет реализован при поддержке федеральных и республиканских субсидий, а также частных инвесторов. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На территории комплекса появятся: три универсальные площадки для игровых видов спорта, лыжероллерные и велосипедные трассы длиной для тренировок и соревнований, веревочный парк с трассами разного уровня сложности для детей и взрослых, скалодром высотой 10 метров. Кроме того, на базе комплекса заработает центр подготовки тренеров.

Подготовка проекта практически завершена.

Мария Хоперская

