В Алтайском крае из-за подтопления дороги закрыт проезд по одной из трасс

В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыт проезд по автомобильной дороге «Калининский - Сибирячиха - Александровка» из-за затопления дорожного полотна. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения установлены на участке между поселком Садовый и поселком Сибирячиха. На трассе произошло затопление дороги глубиной около 1 метра в связи с подъемом воды в реке Ануй.

Кроме того, закрыт проезд по дороге Алейск-Безголосово (автомобильная дорога К-13). Ранее в краевом ГУ МЧС сообщили о том, что в регионе возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности.

По данным Алтайского УГМС, с 31 марта в Алтайском крае ожидается потепление до +14 градусов, днем 2 апреля прогнозируется потепление до +15 градусов.

