Сроки автозаймов в Удмуртии выросли за год более чем на 18%

Средний срок автокредита в Удмуртии в феврале составил 6,2 года, что на 18,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В среднем по РФ показатель за указанный период увеличился на 17,9%, до шести лет. По среднему сроку республика заняла 12-е место среди 30 регионов страны с наибольшим объемом выдачи автозаймов. Для сравнения, в Пермском крае он достиг 6,2 года (+12,8% за год), в Татарстане — 6 лет (+18%), в Башкирии — 6,3 года (+15,6%).

«И аппетит к риску у банков, и спрос на автокредиты со стороны граждан в начале 2026 года находятся на низком уровне из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили, и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков на уровне не выше 50%. Это происходит за счет снижения ежемесячного платежа.

Напомним, средний размер автокредита в Удмуртии составил в феврале 1,35 млн руб. Прирост за год — 29,8%. В том месяце жители республики оформили 1,13 тыс. автозаймов, что на 5% меньше, чем годом ранее.