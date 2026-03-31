Над Ростовской областью отразили атаку БПЛА

С 23:00 30 марта до 7:00 31 марта над Ростовской областью отразили очередную атаку БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией России уничтожили 91 украинских беспилотника. Под ударом оказались Брянская, Белгородская, Ленинградская, Курская, Новгородская, Самарская, Смоленская, Орловская, Калужская, Тверская и Московская области.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили над Каменском-Шахтинским. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, уточняется.

Мария Хоперская