В Копейске будут судить застройщика за передачу опасных квартир сиротам

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Его обвиняют в передаче детям-сиротам квартир, не пригодных для жизни, в Копейске, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2017-2020 годах директор в рамках госконтракта сдал 34 квартиры в копейском микрорайоне «Премьера» сиротам и детям, находящимся под опекой. Еще девять помещений передали гражданам, инвестировавшим в строительство и долевое строительство. Квартиры были ненадлежащего качества, дом в эксплуатацию ввести не смогли, что принесло общий ущерб в размере 34,6 млн руб. Выяснилось, что директор возводил объекты с помощью субподрядчиков, не соблюдая санитарные и технические правила и используя некачественные материалы. Во время приемки работ он предоставил ложные сведения о состоянии помещений.

Директор скрылся за пределы страны и был объявлен в федеральный и международный розыск. В декабре 2025 года его задержали при попытке пересечь границу. Фигурант находится под стражей. На его имущество, включая квартиру, транспорт и денежные средства, наложен арест.

