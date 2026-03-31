Часть улицы Пушкина в Екатеринбурге планируют превратить в сквер

В Екатеринбурге часть улицы Пушкина планируют превратить в сквер для пешеходов с велодорожками и озеленением, передает канал «Екатеринбург. Главное» в мессенджере Max. Для этого на улице сузят проезжую часть.

В данный момент улица Пушкина является четырехполосной — для реализации проекта ее собираются сделать двухполосной. На освободившейся части дороги сквер планируется сделать в течение года. «Когда улицу Пушкина преобразят, ее логическим продолжением станет улица Попова со сквером, а за ними — и Литквартал с выходом в парк у "Космоса" и Храма-на-Крови»,— сказано в сообщении.

Куратором проекта стал первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Стоимость проекта оценивается примерно в 300 млн руб.

