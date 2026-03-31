Глава СКР взял на контроль расследование ситуации с разрушенной дорогой в Орске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об итогах проверки информации о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Орске. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в течение двух лет после замены центрального водопровода автодорога на улице Бессарабской находится в непригодном состоянии. Грунтовое полотно не восстановили, а «на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи», говорится в публикации.
СУ СКР по Оренбургской области начало проверку. Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину о ходе и результатах расследования.