«Молот» одержал первую победу в плей-офф

В четвертом матче серии в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ хоккеисты «Молота» в овертайме переиграли верхнепышминский «Горняк-УГМК».

Пермская команда сумела забить два гола в первом периоде. Голы на счету Виктора Пластинина и Павла Щербакова. Однако гости смогли сравнять счет — 2:2, и был назначен дополнительный период до первой заброшенной шайбы. Если в субботу удача улыбнулась гостям, то на этот раз хозяева сумели забросить первыми. Итог — 3:2 и первая победа «Молота» в серии плей-офф. Таким образом, счет по победам стал 3:1 в пользу «Горняка». Напомним, что победителем в паре становится команда, которая первой одержит четыре победы.

Следующая игра пройдет в Верхней Пышме 2 апреля.