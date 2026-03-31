Генезис шерстистых носорогов на основе молочных зубов проследили ученые НГУ

Компьютерную томографию пяти фрагментов челюстей детенышей шерстистых носорогов, обитавших на территории Сибири в эпоху плейстоцена, провели ученые Лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского государственного университета.

«На изображениях, полученных методом КТ, мы сможем увидеть формирование постоянных зубов и вытеснение молочных внутри тела челюсти. Это позволит гораздо более точно оценить, в какой последовательности происходили данные процессы, что даст нам возможность соотнести их с протеканием аналогичных процессов у ныне живущих носорогов»,— пояснил старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов Института геологии и минералогии Дмитрий Маликов.

Исследования показали, что возрастные стадии шерстистого носорога близки таковым у современных белых и черных носорогов. В частности, зубы прорезаются в одной и той же последовательности и приблизительно в те же сроки.

Изученные образцы принадлежали животным в возрасте от 3,5 до 5 лет. Именно в этом возрасте у детенышей шерстистых носорогов происходила смена молочных зубов на постоянные. Геологический возраст костных останков — от 120 до 15 тыс. лет. Они были обнаружены на юге Красноярского края, в Алтайском крае и Иркутской области.

Михаил Кичанов