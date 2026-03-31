Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев заявился на участие в праймериз

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев примет участие в предварительном голосовании «Единой России» перед новыми выборами. Оргкомитет праймериз принял его заявление, говорится в сообщении регионального отделения (РО) партии.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Ранее Дмитрий Савельев неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ. В 2011 и 2016 годах — по партсписку ЛДПР. В 2021-м — от «Единой России» в Центральном одномандатном округе (40,71% голосов). «В своей работе политик сосредоточен на поддержке специальной военной операции»,— отметили в РО.

В действующем созыве Госдумы РФ Новосибирскую область представляют трое депутатов-единороссов, избранных в 2021 году в одномандатных округах. Помимо господина Савельева, это Виктор Игнатов и Олег Иванинский. Кроме того, по партсписку, объединившему Новосибирскую и Омскую области, мандаты тогда получили Александр Жуков и Игорь Антропенко.

Валерий Лавский