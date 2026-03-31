Жителя Урала начали судить по обвинению в убийстве из-за замечания за крик

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя Свердловской области Магомедрасула Алидарова, который обвиняется в убийстве из-за замечания, сообщили в пресс-службе судов региона. Преступление было совершено в Нижней Туре.

Магомедрасул Алидаров

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Магомедрасул Алидаров

Алидарову предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

Следствие установило, что примерно в 5:00 1 августа Алидаров шел домой, будучи пьяным. В районе дома на ул. Серова он выкрикнул что-то нецензурное, «адресованное Вселенной». Семейная пара, сидевшая на скамейке, сделала ему замечание, на что он отреагировал агрессивно. Он ударил женщину ножом, из-за чего она скончалась на месте. Также ранение получил ее супруг.

Ирина Пичурина