Из-за непогоды режим ЧС ввели в восьми муниципалитетах Дагестана

Режим ЧС, введенный в Дагестане из-за непогоды, распространили на восемь муниципалитетов. Об этом сообщили правительстве региона.

Помимо Махачкалы, Буйнакска, Дагестанских Огней и Хасавюртовского района, режим действует в Каспийске, Хасавюрте, Дербентском и Карабудахкентском районах.

«Из-за ливней и шквалистого ветра в республике произошли подтопления домов и энергетических объектов, отключения коммуникаций, оползни, камнепады, разрушения дорог и мостов», — говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. Последствия непогоды устраняют в круглосуточном режиме.

Мария Хоперская