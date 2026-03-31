Красноярский депутат Александр Дроздов решил переизбраться в Госдуму

Александр Дроздов стал первым депутатом Госдумы РФ, избранным в одномандатном округе от Красноярского края, кто подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед новыми выборами. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

«Не по-сибирски останавливаться на полпути, а полученный опыт позволит работать еще эффективнее»,— записал депутат в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Господин Дроздов был избран в Госдуму РФ в 2021 году в Центральном одномандатном округе, получив менее трети голосов. В нижней палате Федерального собрания он занимает пост заместителя председателя комитета по промышленности и торговле.

В настоящее время Красноярский край в Госдуме РФ представляют пятеро единороссов. В одномандатных округах были избраны Алексей Веллер, Александр Дроздов и Сергей Еремин. По партсписку, объединившему Красноярский край, республики Хакасия и Тыва, — Наталья Каптелинина и Шолбан Кара-оол.

