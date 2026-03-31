Глава СКР затребовал доклад о ходе расследования нарушений жилищных прав в Соликамске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в приемную председателя СКР обратилась жительница Соликамска, рассказавшая о длительном нерасселении жильцов многоквартирного дома на ул. Большевистской в Соликамске. Из-за высокой степени износа двухэтажное здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии. В августе 2022 года в квартире женщины обрушились перекрытия, из-за этого были отключены отопление, электро-, газо- и водоснабжение. В январе 2023 года строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье ей не предоставлено, срок расселения установлен только на 2030 год. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.