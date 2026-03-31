«Авангарду» осталось одержать одну победу для выхода в следующий раунд плей-офф

«Авангард» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В четвертом матче серии первого раунда плей-офф омичи обыграли в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 5:2.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По два гола у гостей забили Александр Волков и Николай Прохоркин. Кроме того, у Александра Волкова результативная передача, а у Дмитрия Рашевского (в предыдущем матче он забил оба гола «Авангарда») их две.

1 апреля команды встретятся на омской «G-Drive Арене». В случае победы хозяев, которые ведут в серии 3:1, этот матч станет последним в противостоянии «Авангарда» и «Нефтехимика».

