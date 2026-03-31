Хоккеисты «Сибири» сократили отставание от «Металлурга» в серии плей-офф

«Сибирь» одержала первую победу над магнитогорским «Металлургом» в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Победу ей принес единственный гол в четвертом матче серии, который состоялся 30 марта в Новосибирске.

Основное время завершилось со счетом 0:0, несмотря на отличные возможности забить у обеих команд. Но, например, голкипер гостей Александр Смолин справился с броском новосибирца Вячеслава Лещенко в пустой угол, а уралец Никита Коротков не реализовал выход один на один. Во втором периоде вратаря «Металлурга» удалили до конца игры после того, как он нанес колющий удар клюшкой игроку «Сибири». Голкипер хозяев Михаил Бердин отразил за матч 41 бросок.

Единственный гол в матче хозяева провели на последней секунде второго овертайма, когда Антону Косолапову в ходе затяжной атаки удался бросок со средней дистанции. «Сибирь» выиграла 1:0, но уступает в серии до четырех побед со счетом 1:3. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 1 апреля.

Валерий Лавский