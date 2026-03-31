Волгоградская область нарастила производство подсолнечника на 5,9%

В 2025 году аграрии Волгоградской области собрали 1492,4 тыс. тонн семян подсолнечника (в весе после доработки). Валовой сбор превысил показатель 2024 года на 5,9%, сообщил Волгоградстат.

Увеличение объемов производства связано с ростом средней урожайности культуры, которая составила 18,1 ц с га, что на 0,3% выше уровня предыдущего года. Основной объем производства приходится на сельскохозяйственные предприятия — 61,3% от общего сбора. Наибольший объем семян подсолнечника собран в Еланском муниципальном районе — 10,9% от регионального валового сбора.

Волгоградская область занимает четвертое место среди субъектов РФ по производству семян подсолнечника с долей 8,3% от общего объема в стране. В ЮФО регион находится на первом месте по данному показателю.

