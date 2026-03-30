Наставник «Локомотива» прокомментировал дисквалификацию Фрэза

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что ситуация с дисквалификацией нападающего Байрона Фрэза сплотила команду. Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что форварда дисквалифицировали на один матч за неправильную атаку соперника в третьем матче серии против «Спартака». Четвертый матч, состоявшийся 30 марта, прошел без нападающего, но завершился победой ярославцев со счетом 2:0.

«Очень важная победа, особенно при таком счете в серии, когда ведешь 2-1. Можно уехать при 2-2 или 3-1. Знали, что будет тяжелая игра, здорово, что забили сразу в начале матча, второй гол Березкина дал нам право на ошибку, здорово отыграл Исаев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль»). Хорошая командная победа. Фрэз? Мы никак не можем контролировать такие решения. Ты просто соглашаешься с тем, что оно принято. Эта ситуация нас еще больше сплотила, за счет этого получилась хорошая игра»,— прокомментировал Боб Хартли после матча.

В прошедшем матче были отменены три гола: два «Спартака» и один «Локомотива». Журналисты попросили главного тренера ярославской команды прокомментировать работу видеотренеров.

«Они отличные профессионалы, всегда отлично делают свою работу. У нас хорошая связь с ними на скамейке. В обыденной работе мы просматриваем много моментов, обсуждаем»,— ответил Боб Хартли.

«Локомотив» и «Спартак» уже провели четыре матча серии в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. Сейчас счет в серии в пользу ярославской команды — 3-1. «Железнодорожникам» осталась одна победа до выхода во второй раунд. Следующий матч серии состоится 1 апреля в Ярославле.

Алла Чижова