В Самарской губернской думе провели конференцию, посвященную истории парламентаризма

В понедельник в Самарской губернской думе прошла научно-практическая конференция «История российского парламентаризма: персоналии и институты». Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

В рамках программы мероприятия организовали выставку, посвященную юбилею политика. Участники обсудили исторический опыт российского парламентаризма и земского самоуправления, вопросы партийного строительства, суверенитета, законодательной практики, а также современные вызовы, стоящие перед российской правовой и политической системой.

Работа конференции была организована по двум тематическим секциям: «Исторический опыт российского парламентаризма и земского самоуправления» и «Современные проблемы права, суверенитета и партийного строительства». Такой формат позволил объединить академический подход и практический взгляд на развитие представительных институтов в России.

