Оснащение зала единоборств в астраханском селе оценили в 110 млн рублей

В астраханском селе Осыпной Бугор ищут поставщика спортивного инвентаря и оборудования для зала единоборств на ул. Астраханской, 65Д. Соответствующий аукцион 24 марта объявило МАУ «Комплексно-технический центр» Приволжского района. Начальная максимальная цена контракта составляет 110 млн руб., указано в ЕИС «Закупки».

Поставка и монтаж модульного оборудования оценены в 108,4 млн руб. Отдельно в документации указаны минимальные цены на еще десять лотов: два ковра для самбо — 512 тыс. руб., два комплекта тренировочных манекенов (от 120 до 160 см) — 324 тыс. руб., 20 гимнастических матов — 300 тыс. руб., два комплекта медицинских мячей (от 1 до 10 кг) — 35,4 тыс. руб. Также заказчику требуется 20 скакалок — 9,2 тыс. руб., четыре гимнастические скамьи — 47,6 тыс. руб., восемь шведских стенок — 226,4 тыс. руб., двое брусьев переменной высоты — 20,6 тыс. руб., два комплекта гирь (от 6 до 32 кг) — 105 тыс. руб., две перекладины — 16 тыс. руб.

Поставить инвентарь и установить оборудование нужно до 30 сентября. 1 апреля закончат принимать заявки на участие в закупке.

Нина Шевченко