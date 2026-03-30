Главные новости за 30 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В результате падения беспилотника в Прикубанском округе Краснодара пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В Краснодарском крае 53,1 млрд руб. направят на реализацию национальных проектов в 2026 году. Благодаря проектам, которые были заключены в 2025 году, современное оборудование для реабилитации поставили в шесть медицинских учреждений края.

Финалист кадрового проекта «Герои Кубани» Дмитрий Новах стал министром физической культуры и спорта Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующее распоряжение.

Бывший заместитель главы Новороссийского внутригородского района по вопросам ЖКХ Олег Скорняков погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

«Армавирская биологическая фабрика» будет присоединена к «Российской биологической промышленной компании» по указу президента России Владимира Путина.

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара завершилось обследование многоэтажек после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах. Всего пострадали 13 квартир и одно коммерческое помещение.

Власти Краснодара продолжают разработку плана действий по решению проблемы с долгостроем на территории парка им. 30-летия Победы, известным как «замок на Затоне». В мэрии не уточнили конкретные сроки и возможные варианты дальнейших действий.

ПАО «Россети Юг», завершившее в 2025 году консолидацию активов с присоединением «Россети Кубань», планирует в 2026 году направить на развитие электросетевого комплекса 31 млрд руб. Средства предполагается использовать на строительство и реконструкцию 1,84 тыс. км линий электропередачи, а также ввод 1,193 тыс. МВА новых мощностей.

Республика Адыгея по итогам текущего года может получить прирост туристического потока на уровне 20%. Положительная динамика напрямую связана с возобновлением работы аэропорта Краснодара.

В Крыму в феврале и начале марта большинство отелей работают с загрузкой от 25 до 50%. В праздничные дни показатель может достигать 80–85%. Санатории, ориентированные на корпоративных клиентов и госзаказ, демонстрируют более стабильные результаты — их загрузка держится на уровне 60–70%.